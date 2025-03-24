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Маск заявил, что мир — правильный выбор для США и Украины

Маск заявил, что мир — правильный выбор для США и Украины

Мирное решение конфликта является наилучшим вариантом для Вашингтона и Киева. Об этом сообщил американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

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