Маск заявил, что мир — правильный выбор для США и Украины

Мирное решение конфликта является наилучшим вариантом для Вашингтона и Киева. Об этом сообщил американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.
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