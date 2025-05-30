Возврат в РФ очень дорого обойдется McDonald’s – оценки основателя «Теремка» Евгения КомароваПосле ухода McDonald’s с российского рынка и передачи активов новому владельцу, возвращение американской корпорации в страну может обойтись ей в значительную сумму.
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