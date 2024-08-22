ФСБ поймала в Крыму трех агентов украинской разведки

ФСБ задержала трёх агентов украинской военной разведки в Крыму и Севастополе. Как сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, двое из задержанных — российские граждане, у третьего — паспорт Молдавии.
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