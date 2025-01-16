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Стоимость жилья в этом году может упасть на треть: прогнозы для российских городов

Стоимость жилья в этом году может упасть на треть: прогнозы для российских городов

Экономист Сергей Зайнуллин предполагает, что цены на однокомнатные квартиры в Москве снизятся с 12 до 9-10 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге они упадут с 7,5 до 5,5 млн рублей, а в Сочи стоимость уменьшится с 11 до 8 млн рублей.

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