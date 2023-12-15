В Рязани 67% жителей назвали ситуацию во дворах из-за снега адом

15 декабря город завалило снегом - циклон "Ваня" обрушился на регион в ночь на пятницу. В результате утром в последний рабочий день недели рязанцы вынуждены были выбираться из снежного плена, кто как мог.
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