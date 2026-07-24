Кто согласовывал место и время? Генпрокуратура Украины ищет виновников удара по выставке БПЛА

В Генпрокуратуре Украины выясняют, почему выставку дронов подставили под удар ВС России.Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей после ракетного удара по выставке беспилотных систем на полигоне под Киевом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Стало известно, зачем директор ЦРУ прилетал в Москву
- "Пересечение реальных красных линий": Путин подписал три секретных указа. Тайна визита директора ЦРУ в Москву - Привёз сверхсекретный груз
- "Третья сдача Купянска". Теперь окончательная. Пехоты нет вообще – позиции завалены телами тысяч солдат. Под Славянском ещё хуже
Свежие комментарии