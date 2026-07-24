Кто согласовывал место и время? Генпрокуратура Украины ищет виновников удара по выставке БПЛА

В Генпрокуратуре Украины выясняют, почему выставку дронов подставили под удар ВС России.Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей после ракетного удара по выставке беспилотных систем на полигоне под Киевом.