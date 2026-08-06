Чуть не подрался на тему кулаков. Общался с добрым знакомым, и тут он как пошёл выдавать базу.
Умели ли работать кулаки в тридцатые? Анекдот про топор
Комментарии
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Горыныч
Деда моего, участника первой мировой, сослали, по Высоцкому, из Сибири в Сибирь. Из Алтайского края в Кемеровскую область. За то, что семьёй владели мельницей, на которой работала вся семья, как и на наделах, выращивали хлеб. И за помол брали "по божески", не грабили соседей. Батраков не было. Сослали всю семью. Выжили, почти все. Потому что работать умели. Дом и мельницу заняли, по нынешнему, бомжи. Через несколько лет мельница развалилась без ухода, дом засрали и бросили. Так что не надо про топор. Им ещё и работать уметь надо! Есть фото дома, который построил дед в Кемеровской области, соседские - бараки по сравнению с ним!
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3 н.
Валерий Викторович Баженов
Да по физическому лицу ему, по физическому! Раз нафантазировали наши законопридумцы, так и должно быть! Правда Природа такого не знает, рождаются люди, а вот физические лица, извините нет!
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3 н.
Жанна Чешева
А это вы к чему? Наверное, тему или сайт перепутали?)))
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3 н.
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