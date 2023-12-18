Челябинским медикам продлят соцвыплаты на 2024 год

Медицинским работникам Челябинской области продлят на 2024 год специальные социальные выплаты. Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Алексеем Текслером, поступил в заксобрание региона и будет рассмотрен 21 декабря.
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