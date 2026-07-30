«Выдворили 43 тысячи, пустили 2,5 миллиона»: насколько эффективно Россия регулирует потоки мигрантов? По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Рос.
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«Выдворили 43 тысячи, пустили 2,5 миллиона»: насколько эффективно Россия регулирует потоки мигрантов? По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Рос.
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