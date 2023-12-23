Какой церковный праздник отмечается 24 декабря Тамара Арно24 декабря православная церковь вспоминает трех святых – Даниила Столпника, Луки Столпника и Никона Сухого, Печерского, служившего в Киево-Печерской лавре.
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