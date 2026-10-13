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Царьград

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В Петербурге закрыли станцию метро «Политехническая» из-за поломки эскалатора

В Петербурге закрыли станцию метро «Политехническая» из-за поломки эскалатора

Вход на станцию «Политехническая» в Петербурге временно закрыт из-за внеплановой остановки эскалатора, пассажирам рекомендуют учитывать это при построении маршрута.

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