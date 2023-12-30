NYT: армия Израиля не имела плана по отражению нападения ХАМАС 7 октября

Израильские военные во время нападения палестинского движения ХАМАС на страну 7 октября имели недостаточное количества сил и вооружений, не находились на нужных позициях, также у них были проблемы с организацией.
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