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NYT: армия Израиля не имела плана по отражению нападения ХАМАС 7 октября

NYT: армия Израиля не имела плана по отражению нападения ХАМАС 7 октября

Израильские военные во время нападения палестинского движения ХАМАС на страну 7 октября имели недостаточное количества сил и вооружений, не находились на нужных позициях, также у них были проблемы с организацией.

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