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10 монарших особ, которые отправились на тот свет прямо из собственной уборной

10 монарших особ, которые отправились на тот свет прямо из собственной уборной

Общеизвестный факт: Элвис Пресли умер в cвоей уборной. Впрочем, он не один из известных людей закончил жизнь подобным образом – в истории известно немало случаев, когда даже монархи уходили в мир иной в туалете.

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