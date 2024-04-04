С начала года Астраханскую область принудительно покинули 145 иностранцев

Также за нарушения условий пребывания на территории России они заплатили штрафы. С января сотрудниками Управления ФССП России по Астраханской области было отправлено на их родину 145 иностранных граждан, нарушивших условия пребывания на территории России.
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