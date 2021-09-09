Аленичев: Невызов в сборную для Дзюбы - это сигнал к тому, что необходимо привести себя в порядок

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поддержал Валерия Карпина, который не вызвал Артема Дзюбу в сборную России на сентябрьские матчи.