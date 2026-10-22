Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции отменил отказные решения нижестоящих инстанций и направил на пересмотр иск пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» мотоциклиста и его пассажира, которые требуют с водителя грузовика и перевозчика свыше 2,2 млн рублей.