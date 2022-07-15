Байден в присутствии саудовского принца: Я сказал ему, что он ответственен за убийство журналиста Хашогги

Американский президент Джо Байден ранее прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. При этом его визит фактически завершается международным политическим скандалом.
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