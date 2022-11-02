Дипломат Воронцов: СВО на Украине идет в соответствии с международным правом

СВО на территории Украины проводится в соответствии с нормами международного права. С таким заявлением на заседании Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций выступил заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов.
СВО на территории Украины проводится в соответствии с нормами международного права. С таким заявлением на заседании Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций выступил заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов.
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