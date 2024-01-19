Позиция главы МИД России Сергея Лаврова и Кремля о статусе Украины политически обоснована. Таким образом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер прокомментировал в соцсети X высказывание бывшего заместителя МИД Украины Антона Геращенко о российской культуре.
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