17 декабря состоится юбилейный гала-концерт в честь 50-летия Ильи Авербуха

17 декабря в ВТБ "Арена" состоится большой юбилейный гала-концерт в честь 50-летия Ильи Авербуха. В качестве спортсмена Авербух добился побед на чемпионатах мира и Европы, стал серебряным призером на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002).