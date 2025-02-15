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Царьград

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Огромную сосну в подмосковном Серпухове признали памятником живой природы

Огромную сосну в подмосковном Серпухове признали памятником живой природы

Гигантская сосна растёт на территории «Городской бор» в Серпухове.Гигантскую сосну из подмосковного Серпухова признали памятником живой природы и внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

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