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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom можно будет играть за двух персонажей: принцессу Зель...

В The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom можно будет играть за двух персонажей: принцессу Зель...

В The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom можно будет играть за двух персонажей: принцессу Зельду и ЛинкаЭтим летом компания Nintendo представила продолжение знаменитой серии The Legend of Zelda, где впервые за долгое время изменится главный играбельный персонаж.

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