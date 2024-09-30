General Hospital’s Nicholas Alexander Chavez Weighs In On Whether Spencer Will Ever Rise From His Watery Grave

When General Hospital sent Spencer Cassadine to a watery grave in January 2024, it was expected that Nicholas Alexander Chavez would return to the role once he was done shooting Netflix’s Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.
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