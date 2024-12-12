Встреча молодежи с труженицей тыла Анной Соколовой прошла в Котельниках

Мероприятие состоялось в День героев Отечества в музее памяти семьи Николая II. Школьники не только пообщались с труженицей тыла, но и послушали интересный рассказ о жизни и судьбе последнего русского императора.
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