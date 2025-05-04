Почему вся Россия вдруг оказалась врагом для коллективного Запада

Мне кажется, что в "Большой игре" прозвучал важный монолог американца Дмитрия Саймса. Да, нашего бывшего соотечественника (уехал в Штаты в 1973 году, в 25 лет), но человека, имевшего дело с верхушкой заокеанской власти, имевшего прямые контакты со знаковыми фигурами в Вашингтоне.