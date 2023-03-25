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Медведев призвал россиян обходить запреты на просмотр западного контента

Медведев призвал россиян обходить запреты на просмотр западного контента

Западные правообладатели после начала СВО запретили воспроизведение своего контента в России. По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, им следует нанести максимальный урон.

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