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Порье хочет завершить трилогию с Гейджи: «Давайте сделаем это в Новом Орлеане»

«Мне необходимо как можно скорее вернуться. Счет 1:1, давайте организуем третий бой в Новом Орлеане. Я уже дрался на его территории, пусть трилогия завершится у меня дома», – написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье.

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