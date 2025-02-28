Судебный процесс из СССР 1964 года о котором стоит знать

«Они заслуживают высшей меры наказания» — отмечено в приговоре, но далее идет оговорка: «но учитывая, что подсудимые признались во всем совершенном, помогли следствию разоблачить остальных соучастников преступления, судебная коллегия, в виде исключения, нашла возможность не применять к ним высшую меру наказания».