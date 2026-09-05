Попытку сбыта крупной партии мефедрона пресекли сотрудники транспортной полиции в Крыму

Сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте на автостанции «Курортная» в Симферополе задержаны двое мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.