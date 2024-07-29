Рыбаков считает выполнимым поручение Путина сдать орловский «Титаник» до конца года

Виталий Рыбаков прокомментировал поручение Владимира Путина о сдаче ММЦ в Орле к концу 2024 года. Председатель комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета назвал «выполнимым» решение президента.
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