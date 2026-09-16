БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему России выгодно развернуть экспорт зерна через Каспий в Туркменистан

Почему России выгодно развернуть экспорт зерна через Каспий в Туркменистан

Несмотря на рекордные по объемам урожаи Башкирии и Оренбуржья, они сегодня гниют под открытым небом из–за обрушения внутренних цен на зерно ниже себестоимости, поскольку привычные экспортные каналы сбыта заблокированы.

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