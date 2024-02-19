В Хабаровске жених из ревности придушил свою невесту спортивными штанами, девушка умерла

Прокуратура Хабаровского края, сообщила в Telegram-канале о том, что нетрезвый житель Хабаровска приревновал свою 23-летнюю невесту неизвестно к кому и в качестве наказания, задушил ее спортивными брюками.
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