Главная цель Зеленского и его европейских покровителей — срыв переговоров Напрасно российская делегация, прибывшая Стамбул для переговоров о мире, весь день ждала появления переговорщиков со стороны Украины.
Киевский саботаж
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Вот куев...вы с ошыбкой написали...Там буквочка Х должна быть в начале.
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9 час.
Надежда
Ну, так они себя сами так назначили)
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8 час.
Игорь Кузнецов
Теперь вопрос - будет ли телефонный разговор Трампа с Путиным 19.05.25, а если состоится - возможна ли встреча президентов до саммита НАТО 24 и 25 июня в Гааге. Итальянское агенство ANSA сообщило о том, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит.
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6 час.
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