Киевский саботаж

Ну, так они себя сами так назначили)

Игорь Кузнецов

Теперь вопрос - будет ли телефонный разговор Трампа с Путиным 19.05.25, а если состоится - возможна ли встреча президентов до саммита НАТО 24 и 25 июня в Гааге. Итальянское агенство ANSA сообщило о том, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит.