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Минфин РФ подготовил новый список компаний на приватизацию

Минфин РФ подготовил новый список компаний на приватизацию

Министерство финансов (Минфин) России скорректировало список компаний на приватизацию. Об этом глава ведомства Антон Силуанов сообщил в интервью «Известиям» на Московском финансовом форуме-2024 (МФФ-2024).

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