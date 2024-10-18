Минфин РФ подготовил новый список компаний на приватизацию

Министерство финансов (Минфин) России скорректировало список компаний на приватизацию. Об этом глава ведомства Антон Силуанов сообщил в интервью «Известиям» на Московском финансовом форуме-2024 (МФФ-2024).
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