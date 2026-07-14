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Лоран Мекис: Red Bull не рассчитывает на победу в 2026 году

Лоран Мекис: Red Bull не рассчитывает на победу в 2026 году

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель команды Формулы 1 Red Bull Racing Лоран Мекис заявил, что австрийский коллектив не верит в возможность начать выигрывать гонки в сложном для команды сезоне 2026 года.

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