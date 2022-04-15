В Госдуме предложили нанести ответный удар по центру управления в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве.
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