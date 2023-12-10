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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Себя не похвалишь — другие похвалят: хвалебный трейлер Baldur’s Gate 3 В честь рели...

Себя не похвалишь — другие похвалят: хвалебный трейлер Baldur’s Gate 3 В честь рели...

Себя не похвалишь — другие похвалят: хвалебный трейлер Baldur’s Gate 3В честь релиза лучшей игры года Baldur’s Gate 3 на консолях Xbox Series студия Larian опубликовала хвалебный трейлер своей RPG, в котором вы не найдете оценки ниже максимальной — и таких мнений огромное множество! Читать дальше → источник.

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