В Польше признались в нежелании безвозмездно отдавать оружие Украине и предложили кредит

Польша с самого начала не должна была оказывать Украине безвозмездную военную помощь. Вооружения для Вооруженных сил республики (ВСУ) нужно выдавать в кредит, с таким предложением выступил в эфире телеканала Polsat глава польского МИД Радослав Сикорский.
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