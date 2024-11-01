В Польше признались в нежелании безвозмездно отдавать оружие Украине и предложили кредит

Польша с самого начала не должна была оказывать Украине безвозмездную военную помощь. Вооружения для Вооруженных сил республики (ВСУ) нужно выдавать в кредит, с таким предложением выступил в эфире телеканала Polsat глава польского МИД Радослав Сикорский.