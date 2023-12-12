Котласские пожарные провели учения в местном культурно-досуговым центре

По легенде, возгорание началось на сцене большого зрительного зала, а в сильно задымлённом здании оказались заблокированы девять человекНа место выдвинулись силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.
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