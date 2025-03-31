Стрелявшим с крыши дома в Мурманске оказался работник спасательного отряда

Мужчина, который открыл огонь с крыши здания на одной из главных улиц Мурманска, оказался сотрудником ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», сообщили ТАСС в местных правоохранительных органах.
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