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Стрелявшим с крыши дома в Мурманске оказался работник спасательного отряда

Стрелявшим с крыши дома в Мурманске оказался работник спасательного отряда

Мужчина, который открыл огонь с крыши здания на одной из главных улиц Мурманска, оказался сотрудником ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», сообщили ТАСС в местных правоохранительных органах.

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