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Царьград

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Администрация Анапы запретила купание на пляжах из-за шторма

Администрация Анапы запретила купание на пляжах из-за шторма

В Анапе из-за шторма и сильного донного течения администрация временно запретила купание на пляжах. Управление гражданской обороны предостерегает жителей и гостей курорта до 26 июля проявлять осторожность и усилить контроль за детьми.

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