Новости - только актуальное

32 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИСТ, ПРОПОВЕДЫВАЮЩИЙ ГЛОБАЛИСТСКИЙ ФАШИЗМ, НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ОТ ГИТЛЕРОВСКОГО. ТАК ЧТО, СМЕРТЕЛЬН...WEF призывает соз...
  • Михалыч
    Большинство войн происходило на почве мировоззрений. Т.е. идеология, которой нас лишили, играет первостепенную роль. ...Война великих держав
  • Владимир Михальков
    Если заговорили о ценах то это уже не война а базар! Тут или грудь в крестах или голова в кустах! Ошибается не Россия...Яков Кедми: Росси...

Война великих держав

Война великих держав

Забавная статья появилась на "Нешнл интерест" - в ней дана попытка хоть как-то осмыслить возможность большой войны Америки против России или Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михалыч
Большинство войн происходило на почве мировоззрений. Т.е. идеология, которой нас лишили, играет первостепенную роль. Причем сама социалистическая идея в период войня является самой эффективной с точки зрения объединения нации, организации государства и патриотизма солдат
Ответить
32 мин.

Картина дня

наверх