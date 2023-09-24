Война великих держав

Михалыч

Большинство войн происходило на почве мировоззрений. Т.е. идеология, которой нас лишили, играет первостепенную роль. Причем сама социалистическая идея в период войня является самой эффективной с точки зрения объединения нации, организации государства и патриотизма солдат