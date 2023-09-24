Забавная статья появилась на "Нешнл интерест" - в ней дана попытка хоть как-то осмыслить возможность большой войны Америки против России или Китая.
Война великих держав
Комментарии
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Михалыч
Большинство войн происходило на почве мировоззрений. Т.е. идеология, которой нас лишили, играет первостепенную роль. Причем сама социалистическая идея в период войня является самой эффективной с точки зрения объединения нации, организации государства и патриотизма солдат
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