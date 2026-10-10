Киев накрывают новые аварийные отключения электроэнергии

На днях в Киеве по распоряжению НЭК «Укрэнерго» и энергохолдинга ДТЭК были введены экстренные (аварийные) отключения электричества, а плановые стабилизационные графики (веерные отключения) временно перестали действовать.
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Отличная новость,пусть посидят в темноте,да и по инету меньше вякать будут.