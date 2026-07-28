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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бешикташ» дает Влаховичу зарплату 10 млн евро в год и бонус 5 млн. Форвард не отвечает и ждет предложений от «Барсы» (Marca)

Душан Влахович еще не принял предложение « Бешикташа » и надеется перейти в «Барселону».  26-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса».

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