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Мадьяр исключил оказание военной помощи Украине

Мадьяр исключил оказание военной помощи Украине

Венгрия не будет оказывать Украине военную помощь и предоставлять свою территорию для транзита оружия, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

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