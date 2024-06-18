Голос Гарруса из Mass Effect станет голосом одного из компаньонов в Avowed Брэндон К...

Голос Гарруса из Mass Effect станет голосом одного из компаньонов в AvowedБрэндон Кинер, человек, озвучивший Гарруса Вакариана в серии Mass Effect, будет озвучивать компаньона Кая в грядущей ролевой игре Avowed от Obsidian, и его имя – не единственное, которое вы узнаете.
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