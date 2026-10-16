“Oh my god, holy crap. I mean, that’s a number that’s mind-blowing.” — Sen. Bernie Moreno (R-OH), quoted by Axios, when informed that James Talarico (D) raised $64 million for his Senate race last quarter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым