Жить и трудиться достойно. Разделили друг с другом гордость за родной город

Даже тридцатиградусный мороз не остановил жителей ямальской столицы, стремящихся отметить присвоение Салехарду звания «Город трудовой доблести» в Центре культуры и спорта «Геолог», где в честь этого события развернулся фестиваль.
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