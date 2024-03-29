Интервальное голодание: вред или польза?

У интервального голодания есть смертельные последствия в долгосрочной перспективе. Таков вывод исследования, которое на днях было представлено в Чикаго на конференции Американской кардиологической ассоциации «Lifestyle and Cardiometabolic Scientific Sessions»IStock читайте на monocle.
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