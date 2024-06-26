Болуарте заплатила за создание фальшивого чата против экс-прокурора Перу

Очередной скандал с участием президента разразился в Перу после распространения аудиозаписи прокуратуры, в которой глава страны Дина Болуарте якобы оплатила создание чата против экс-прокурора страны Патрисии Бенавидес.
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